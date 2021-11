Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 novembre 2021. L’absence de Marco Verratti, les difficultés de Mauricio Pochettino avec le PSG, la relation entre Leonardo et l’entraîneur argentin, le point sur les joueurs blessés et les relations fraîches entre Kheira Hamraoui et une partie du vestiaire des Féminines.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la nouvelle absence de Marco Verratti. Joueur indispensable du milieu de terrain, l’Italien manquera encore quelques semaines de compétition, « un problème pour le club de la capitale qui ne peut que trop rarement compter sur lui ces dernières années. » Actuellement, le staff parisien n’a pas encore annoncé officiellement « la gravité de sa lésion » à la cuisse gauche, contractée lors d’une frappe pendant l’entraînement de mardi soir. « Si seule l’évolution de sa blessure permettra d’affiner sa durée d’indisponibilité, il est cependant envisageable que l’Italien soit éloigné des terrains durant plusieurs semaines », précise LP. Mais le PSG a pris l’habitude de composer sans son milieu de terrain de 29 ans cette saison. En effet, Marco Verratti a déjà manqué 40% des matches de son équipe, « n’apparaissant qu’à 8 reprises sur les 20 rencontres disputées par Paris. » Il était notamment indisponible pour les premiers matches de L1 suite à son retour tardif après son sacre à l’Euro.

Le quotidien francilien revient également sur le cas Mauricio Pochettino, qui est fragilisé après ses envies de départ à Manchester United et la défaite contre Manchester City (1-2). Ce vendredi, Leonardo a affirmé que l’Argentin allait poursuivre avec les Rouge & Bleu : « Mauricio Pochettino est sous contrat avec le club jusqu’en 2023. On n’a pas envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui », a déclaré le directeur sportif parisien. Et après des derniers jours agités, l’entraîneur parisien « doit désormais trouver des solutions pour relancer la machine mais il marche sur une ligne de crête », car ses dirigeants se préparent pour l’été 2022. Mais l’Argentin de 49 ans est apprécié par l’immense majorité de son effectif, « sa rondeur, parfois sa fermeté, plaisent au camp des Loges. » Et c’est plutôt la qualité de jeu proposée qui irrite les dirigeants du PSG ainsi que certains cadres du groupe. Et pour faire évoluer favorablement les choses, Mauricio Pochettino peut espérer une seconde partie de saison avec moins de pépins physiques. « En dégageant un système et une équipe type, notamment au milieu de terrain où aucun élément ne s’est vraiment imposé depuis le début de saison, la formation parisienne pourrait gagner en constance », constate Le Parisien.

De son côté, L’Equipe fait sa Une sur Mauricio Pochettino. À la tête du PSG depuis bientôt un an, l’entraîneur de 49 ans a rempli quelques objectifs du PSG en ce début de saison avec une large avance en tête de la Ligue 1 et une qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions. Mais, l’Argentin « peine à façonner une formation qui emballerait la France du foot avant de conquérir l’Europe. » Alors qu’il avait précisé lors de son arrivée qu’il était important de « gagner avec style », l’ancien de Tottenham n’arrive toujours pas à dessiner un style offensif malgré des attaquants de très haut niveau et « réalise à quel point le métier d’entraîneur à Paris peut être différent de ce qu’il a vécu dans ses clubs précédents. » De plus, il a récemment expliqué qu’il était là plus pour développer les idées du club que les siennes. L’une de ses premières idées à son arrivée a été de placer Marco Verratti plus haut sur le terrain, mais les nombreuses absences de l’Italien « l’ont contraint à y renoncer, sans véritablement insister sur la durée. » Il semblait avoir trouvé le schéma tactique adéquat avec le 4-2-3-1 mais l’élimination face à Manchester City en demi-finales de Ligue des champions a été vécue comme un échec et l’entraîneur « s’est retrouvé pris entre le marteau de la victoire impérative et l’enclume d’un effectif qu’il ne choisirait pas, souffrant par ailleurs de la comparaison avec la trajectoire de Tuchel à Chelsea. » Alors que ses adjoints ont trouvé des maisons dans la banlieue parisienne, Mauricio Pochettino séjourne toujours à l’hôtel montrant ainsi qu’il ne s’intègre pas pleinement « à son nouvel environnement », tout comme ses discours lors des points presse qui s’effectuent toujours en anglais ou espagnol, même si quelques mots en français sont parfois prononcés.

Le quotidien sportif revient également sur la relation entre Mauricio Pochettino et Leonardo. Au moment où les rumeurs envoyaient l’entraîneur à Manchester United, le directeur sportif du PSG a rejoint l’hôtel où séjourne l’Argentin pour sûrement entendre de vive voix « si rejoindre MU était dans ses projets à court terme comme plusieurs médias le prétendaient », mais « Pochettino a nié. » Il se dit investi et ne veut pas quitter le club en cours de saison. Un échange entre les deux hommes qui aura duré une vingtaine de minutes. Mais quelques différends peuvent apparaître entre les deux. Leonardo regrette le jeu proposé par l’équipe tandis que Pochettino aimerait être davantage concerné par le choix des joueurs lors du mercato, « même s’il les assume en public. » Par exemple, l’entraîneur parisien n’a jamais demandé les recrutements de Gigio Donnarumma et Sergio Ramos, rapporte L’Equipe. Concernant un possible changement sur le banc, le club de la capitale « n’a contacté aucun entraîneur pour succéder » à Pochettino. Mais dans les conversations internes entre les dirigeants parisiens, le nom de Zinedine Zidane « revient comme une évidence si le PSG devait en arriver là. »

L’Equipe donne des nouvelles de l’infirmerie du PSG. Marco Verratti (quadriceps) et Georginio Wijnaldum (genou) sont restés aux soins ce vendredi au Camp des Loges et sont forfaits pour le match face à Saint-Etienne ce dimanche. Concernant Ander Herrera, il a passé une IRM qui a confirmé une lésion au niveau des ischio-jambiers. « Son indisponibilité pourrait s’étirer sur un mois, voire un peu plus. » De son côté, Sergio Ramos pourrait disputer son premier match ce week-end.

Enfin, le quotidien évoque les cas Aminata Diallo et Kheira Hamraoui. Pendant cette trêve internationale, les deux joueuses ont retrouvé le chemin de l’entraînement en début de semaine. Avec les quelques joueuses encore présentes à Bougival, elles « se sont entraînées individuellement avec Bernard Mendy, un préparateur physique, ou Didier Ollé-Nicolle. » Et selon les informations de L’Equipe, les deux joueuses se sont peu croisées tandis qu’Ulrich Ramé garde un contact quotidien avec elles. Reste à savoir si les deux Parisiennes pourront poursuivre à Paris. Un prêt d’une voire des deux joueuses peut être envisagé, mais le club de la capitale devra trouver des remplaçantes. Concernant Aminata Diallo, elle a reçu le soutien du vestiaire. Certaines sont remontées contre Kheira Hamraoui « notamment parce qu’avant de porter ses soupçons sur son (ex ?) amie, elle aurait suspecté Bernard Mendy dont la femme est amie avec celle d’Eric Abidal, mais aussi le mari de Kadidiatou Diani, qui défend les intérêts de l’attaquante ainsi que ceux de Marie-Antoinette Katoto et avec lequel ses rapports auraient été tendus, d’être liés à son agression », toujours selon les informations de L’Equipe.