Revue de presse PSG : Vitinha, Danilo, Mukiele, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 décembre 2023. Vitinha, Mukiele et Danilo Pereira, amenés à combler les absences, font l’unanimité au PSG, le positionnement de Mbappé au poste de numéro 9…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Vitinha, Nordi Mukiele et Danilo Pereira, joueurs du PSG qui sont amenés à combler les absences sur blessure de certains joueurs et qui font l’unanimité au sein du club. Les trois joueurs ont tout de l’antistar, au rayonnement et au poids limités, indique le quotidien francilien. Mais c’est au final « tout l’inverse en réalité de l’influence et de l’équilibre qu’ils apportent dans un effectif où chacun a trouvé sa place et joue un rôle primordial. » En ce qui concerne Nordi Mukiele, Christophe Galtier disait de lui qu’il était plus qu’une doublure, notamment en raison de sa capacité à être très polyvalent. Une polyvalence qui plaît également à son nouvel entraîneur au PSG, Luis Enrique. Après son retour de blessure, il est revenu petit-à-petit sur le terrain avant d’enchaîner ces dernières semaines. Avec les minutes de jeu qui montent, le coach espagnol a pu « constater que Mukiele avait les jambes pour enchaîner avec beaucoup de dynamisme et d’agressivité. » Dans l’axe, à droite ou à gauche, il reste un élément fiable que le départ à la CAN d’Achraf Hakimi en janvier va encore mettre en valeur, estime Le Parisien.

🔴 Ousmane Dembele se sent de mieux en mieux avec ce que demande Luis Enrique. Son rôle lui plait beaucoup ! 🔥



En plus des entraînements avec le club, le joueur travaille aussi avec un préparateur physique (le même que celui de RKM) 🏃💪



[@Djaameel_] pic.twitter.com/6aGKoVsEj4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 5, 2023

Pour Vitinha, « malgré son profil discret, il est une figure du PSG et apporte un surcroît d’équilibre à l’équipe. » Il compense, voire colmate les trous, et colle à la philosophie de Luis Enrique, en défendant autant qu’il attaque, souligne le quotidien francilien. Lors de sa première sa saison à Paris, il a souffert du changement de système de Christophe Galtier mais surtout, l’international portugais « était moqué en marge du vestiaire par des poids lourds comme Neymar ou Lionel Messi, ce qui l’avait totalement inhibé. Désormais libéré, Vitinha exprime davantage son potentiel« , avance Le Parisien. Le quotidien francilien estime qu’à 23 ans, il a encore une marge de progression importante, mais mesuré et sans ego mal placé, il est un bonheur à entraîner. Enfin, Danilo Pereira. Le Parisien explique que l’international portugais a longtemps eu le profil de l’erreur de casting. « Trop limité, trop neutre au départ pour se faire une place dans cette équipe de star, il aura mis une grosse saison à changer de costume. » Le quotidien francilien estime que c’est au poste de défenseur central, qui n’est pas le sien à la base, qu’il a mis tout le monde d’accord, se faisant dès sa deuxième année une place de choix dans le vestiaire et cœur du peuple parisien. « Son investissement sans borne, son jeu de tête, son sens du sacrifice, du sérieux et son caractère bien trempé en ont fait le soldat idoine, celui sur lequel chaque coach sait pouvoir compter pour partir au combat. » Tout sauf un hasard s’il est, avec Kylian Mbappé, l’un des vice-capitaines parisiens conclut le quotidien francilien.

De son côté, l’Equipe évoque Kylian Mbappé et son positionnement au poste de numéro 9 lors de la victoire du PSG contre Le Havre le week-end dernier. Cela apporte une nouvelle option pour Luis Enrique au moment de choisir son équipe. « Mbappé, dans un rôle plus axial au PSG, ce n’est peut-être pas que du passé, ni l’amertume du « pivot gang ». Lorsque Christophe Galtier l’avait utilisé dans ce registre de 9, coincé entre Neymar et Leo Messi, le Français déplorait plus le peu de ballons à négocier que son positionnement sur le terrain« , lance le quotidien sportif. Dans cette configuration, Mbappé a semblé profiter de davantage de liberté de déplacement mais surtout, il se rapproche de la surface de réparation, analyse L’Equipe. Avec ce positionnement dans l’axe, le meilleur buteur de l’histoire du PSG se rapproche aussi d’Ousmane Dembélé, avec lequel la relation technique semble s’affiner semaine après semaine. « Mais cela a un prix, quand même. Sportif d’abord : qui à gauche ? Barcola n’a pas encore démontré qu’il pouvait être au niveau exigé à Paris et Kolo Muani, qui peut aussi occuper ce côté, n’est pas un grand fan de cette option. Financier ensuite : si Luis Enrique fait de Mbappé son nouveau 9, pourquoi avoir dépensé près de 170 M€ pour recruter Kolo Muani et Gonçalo Ramos ?« , conclut l’Equipe.