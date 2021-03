Rico : “Je suis très heureux de pouvoir aider le groupe”

Titulaire dans les buts ce soir contre Brest (0-3), Sergio Rico a rendu une très belle copie. Le gardien espagnol a préservé sa cage inviolée grâce à plusieurs belles parades. Au micro de PSG TV, il s’est félicité de sa performance. “Ce soir, on n’a pas eu la possession du ballon mais on a bien défendu. On est très content du travail de l’équipe et on reste concentré pour le prochain match. Je me suis bien senti, j’ai fait quelques arrêts qui ont aidé l’équipe. Je suis très heureux de pouvoir aider le groupe.“