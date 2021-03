Verratti : “Etre capitaine est une grande fierté”

Marco Verratti était de retour sur les terrains ce samedi soir lors de la victoire du PSG contre Brest (0-3) en seizièmes de finale de Coupe de France. Le milieu de terrain a une nouvelle fois été brillant (noté 8 par la rédaction de CS). Lors de cette rencontre, il portait le brassard de capitaine. Une fierté pour lui.

“C’est un match de Coupe de France que nous avons pris très au sérieux. On a marqué trois buts, personne ne s’est blessé et on a gagné le match alors on est heureux, se félicite Verratti pour PSG TV. Je me suis très bien senti. J’ai beaucoup travaillé aux entraînements. Ce que j’aime le plus, c’est être sur le terrain. Je suis bien physiquement et c’est la chose la plus importante. Cela fait longtemps que je suis à Paris, et être capitaine de l’équipe qui m’a tout donné est une grande fierté. Comme je dis toujours, je suis amoureux de ce club. La victoire avec le brassard, c’est une soirée magnifique !“