Annoncé très proche du Paris Saint-Germain il y a quelques heures à peine, Ousmane Dembélé serait en réalité encore assez loin de Paris.

C’est une véritable bombe lâchée par diverses sources en ce vendredi avec l’annonce du transfert imminent d’Ousmane Dembélé du côté du PSG. En fin de contrat en juin 2024, celui-ci dispose d’une clause libératoire courant jusqu’à la fin juillet et estimée à 50 millions d’euros. La visite médicale de l’international tricolore était même évoquée. Or, il s’avère que cette transaction ne serait pas du tout proche d’aboutir, loin s’en faut.

🚨 Selon des sources proches d’Ousmane Dembele, un départ du Barça dans les prochains jours n'est, pour l'heure, pas envisagé ❌🇫🇷



Le PSG demeure toutefois une destination possible



Rien de nouveau à l’horizon ?

Le journal L’Équipe vient ainsi calmer les ardeurs dans ce dossier. Le média sportif nous indique en effet que si l’intérêt du PSG serait réel, aucune discussion poussée n’aurait toutefois eu lieu pour l’heure avec Ousmane Dembélé. Un son de cloche identique que ce soit du côté du club de la capitale ou de l’entourage du principal intéressé. Là, on confirme néanmoins l’approche rouge et bleu pour l’ancien rennais. Une approche qui n’aurait donc pas encore débouché sur quelque chose de plus concret. L’Équipe précise que le FC Barcelone reste, en outre, assez confiant quant à une prolongation future d’Ousmane Dembélé en Catalogne. Un rendez-vous entre Moussa Sissoko, l’agent du joueur, et Mateu Almany, chef de la stratégie sportive blaugrana, serait même prévu dans les prochains jours. L’Équipe rappelle également que dans le cas où le PSG faisait sauter la dite clause libératoire de 50 millions d’euros, la moitié reviendrait à Ousmane Dembélé et son représentant, et l’autre partie au Barça.