Le Paris Saint-Germain a envoyé onze de ses joueurs au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Un des clubs les plus représenté dans la compétition. Cependant, le PSG participe également de loin à ce Mondial en étant formateur de sept joueurs impliqués dans la 22e édition de a plus prestigieuse des compétitions.

Dans le numéro 401 de sa Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dressé le classement des clubs ayant formé le plus de joueurs impliqués dans cette Coupe du Monde 2022. A noter que, selon le CIES, les critères pour définir un joueur formé dans un club sont les suivants : « Les clubs formateurs sont ceux où les joueurs sont restés au moins trois ans entre les saisons de leurs 15ème et 21ème anniversaire« . En ce sens, le Paris Saint-Germain se place à la 7e position dans ce classement avec pas moins de sept joueurs formés sous les couleurs Rouge & Bleu qui participent ou ont participé à la Coupe du Monde 2022.

France : Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Alphonse Areola

Sénégal : Fodé Ballo-Touré, Youssouf Sabaly

Pays-Bas : Xavi Simons

Etats-Unis : Timothy Weah

La Paris Saint-Germain partage sa 7e place avec Manchester City, le FC Barcelone, Liverpool, le Real Madrid ou encore River Plate. Le club de la capitale est celui qui, en France, a formé le plus de joueurs de la Coupe du Monde 2022. L’AS Monaco est le deuxième club hexagonal avec cinq éléments (Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Yannick Carrasco, Nicolas Nkoulou, et Kylian Mbappé). Concernant le PSG, il faut noter que Mathéo Guendouzi a joué sous les cieux parisiens dans les catégories jeunes, mais a rejoint le FC Lorient dès l’âge de 15 ans. Pour Kylian Mbappé, le numéro 7 parisien est arrivé officiellement au Paris Saint-Germain à 19 ans. En effet, la première année de Mbappé sous les cieux parisiens était un prêt. L’attaquant n’a donc pas passé les trois années nécessaires entre ses 15 et 21 ans pour être considéré comme joueur formé au PSG.