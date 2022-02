Riolo : « À 8 jours du Real, le PSG a fait un grand match »

Hier soir, le PSG a réalisé une prestation très solide contre Lille (1-5) en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont peut-être même livré leur meilleure prestation en championnat cette saison. Daniel Riolo a a salué le match des Rouge & Bleu tout en se demandant pourquoi les joueurs ne livrent de telles performances toute la saison.

« On nous répète depuis plusieurs semaines maintenant que c’est une équipe qui attend les grands moments pour se réveiller. Je suis toujours étonné de cette mentalité parce qu’on a le droit de bien jouer tout le temps, et pas seulement quand il y a un gros match. J’ai du mal avec ces motivations à géométrie variable, mais incontestablement à 8 jours du Real ils ont fait un grand match. Ils ont couru et il y avait de l’implication, salue le journaliste dans l’After sur RMC. Il n’y a rien de tactique avec Pochettino. On pourrait mettre n’importe qui. C’est au travail individuel de chacun là. C’est de la NBA renouvelé en permanence. Il y a onze joueurs qui font un gros match. »