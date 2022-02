En conclusion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG a offert un récital sur la pelouse du LOSC avec une large victoire 5-1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de poursuivre leur série d’invincibilité en championnat entamée depuis début octobre (défaite 0-2 face à Rennes le 3 octobre). Une victoire acquise avec la manière et qui va redonner un peu de sourire aux supporters parisien, à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Après la victoire face au LOSC, Presnel Kimpembe est revenu sur la performance du club de la capitale au micro de Prime Video.

« Premier but en Ligue 1, ça fait plaisir ? Forcement, avec un bon match de l’équipe il faut le préciser, on savait que ça allait être un match important. On avait enchainé des contre-performances et aujourd’hui c’était une grosse affiche. C’était important de faire un gros match avec la manière. On est très contents, on a mis beaucoup de buts et on a bien défendu même si on aurait préféré garder notre but inviolé. Mais le plus important c’est d’avoir gagné et de prendre les trois points ce soir. »