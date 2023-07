Cet été, le PSG a changé d’entraîneur en nommant Luis Enrique à la place de Christophe Galtier. Pour Daniel Riolo, avec l’Espagnol aux commandes, c’est la fin des privilèges pour les joueurs.

Après la pire saison sous l’ère QSI du PSG, malgré le onzième titre historique de champion de France, les dirigeants parisiens ont décidé de se séparer de Christophe Galtier. Ils ont confié le banc des Rouge & Bleu à Luis Enrique. L’entraîneur ibérique a fait bonne impression à ses joueurs lors de la première semaine d’entraînement au Campus PSG. Daniel Riolo, souvent assez critique quand il s’agit du club de la capitale, estime que l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’Espagne est une très bonne chose. Pour lui, il va mettre fin aux privilèges des joueurs.

« Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe »

« J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler. Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête. Donc Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre gardien et il y a aura de la concurrence, lance le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Ce qui vaut pour Donnarumma vaut pour tous les autres joueurs. Ça vaut pour le brassard de Marquinhos, pour des joueurs qui ont été intouchables jusque-là comme Verratti qui ne débutera pas la saison comme titulaire. Et si je le vois sur le terrain, c’est que je sais qu’il est redevenu compétitif. Tous les joueurs vont devoir gagner leur place. C’est une très bonne chose, beaucoup trop de gens étaient dans leur confort. »