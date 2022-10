Riolo et le test Benfica pour le PSG

Ce mercredi soir, le PSG se rend en terrain hostile pour y défier le SL Benfica. Un match, comptant pour la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, qui s’annonce haletant. Car oui, après cette partie, sauf match nul, l’une des deux équipes prendra la tête de ce groupe.

Un test grandeur nature

Victorieux sur la pelouse de la Juve et du Maccabi Haïfa, le SL Benfica risque de donner du fil à retordre au PSG. C’est notamment l’avis émis par Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Selon lui c’est simple, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas encore rencontré d’adversaires aussi forts que les Lisboètes : « Benfica, c’est un club qui est dans une bonne phase et qui a fait une bonne campagne de Ligue des Champions l’année dernière. Cette année, ils démarrent bien. Certains, au moment du tirage au sort, ont bêtement pensé que le PSG et la Juve étaient les deux favoris. Je pense que Benfica est le deuxième candidat à la qualification et que c’est plutôt la Juve qui va devoir s’arracher jusqu’à la fin. Et tout cela m’amène à penser que ce match est le premier vrai test de la saison pour le PSG. Je pense qu’ils n’ont pas rencontré, depuis le début de la saison, une équipe aussi forte que Benfica.«