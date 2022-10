Galtier s’exprime sur Ekitike après sa première titularisation

Après une trêve internationale éprouvante, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un match délicat face à l’OGC Nice. Une affiche particulière pour Christophe Galtier qui affrontait son ancienne équipe.

Le Paris Saint-Germain poursuit sa belle série d’invincibilité cette saison avec une victoire à l’arrachée contre Nice (2-1). Kylian Mbappé a revêtu ses habits de sauveur en inscrivant le but libérateur 10 minutes avant le coup de sifflet final. Les Parisiens ont retrouvé leur place de leader du championnat avec 8 victoires et un match nul en 9 journées. Cette confrontation était aussi un événement pour Christophe Galtier qui jouait face à ses ex-joueurs, dans une ambiance lourde après les propos polémiques de Julien Fournier, directeur sportif de l’OGC Nice, quelques jours avant ces retrouvailles.

« C’est très dur à encaisser ! »

Après la rencontre, l’actuel coach du PSG s’est arrêté au micro de Prime Video, et est revenu sur les récentes polémiques à son encontre. Il en a profité pour se défendre face aux accusations proférées par le dirigeant des Aiglons :

« Cela m’a fait plaisir de retrouver certains de mes joueurs et les dirigeants de Nice, qui m’ont bien soutenu dans cette semaine qui a été une semaine difficile sur le plan personnel parce que j’ai été attaqué de manière très injuste et aussi délétère alors que je suis quelqu’un d’ouvert au niveau de l’esprit. Faire ces allusions sur ces problèmes de ramadan qui basculent sur autre chose, c’est très dur à encaisser. Quand je sais tout ce que je peux faire en terme de discussions avec les joueurs quand il arrive cette période là sur le jeûne, automatiquement j’échange avec les joueurs et je n’ai jamais rien imposé.«

« Ekitike ? Il a fait beaucoup d’efforts et a été aussi assez bon techniquement«

L’entraineur du Paris Saint-Germain s’est aussi justifié sur son choix d’avoir aligné Hugo Ekitike, au côté de Messi et Neymar, à la place de Kylian Mbappé. Celui-ci s’est montré satisfait des efforts fournis par l’ancien rémois et estime que c’est une bonne chose qu’il ait fait ses débuts dans le onze titulaire au Parc des Princes.

« C’était sa première titularisation, évidemment qu’il n’a pas les repères et la relation technique que peuvent avoir d’autres joueurs lorsqu’on prend en référence Kylian Mbappé. Mais, sur ce que je lui ai demandé, il a été très bien ! Il a fait beaucoup d’efforts et a été aussi assez bon techniquement. Je lui ai simplement demandé à la pause d’être un peu plus présent dans la surface de réparation. Il a fourni beaucoup d’efforts, il avait très peu joué jusqu’à présent, je suis très content qu’il ait pu démarrer et avoir une heure de jeu pour prendre l’atmosphère du Parc et ce que représente un match avec le PSG ! »