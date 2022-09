En manque de temps de jeu la saison passée, Leandro Paredes a décidé de poursuivre sa carrière à la Juventus Turin pour la saison 2022-2023, sous la forme d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire selon certaines conditions. Présenté aux médias ce vendredi, l’Argentin de 28 ans a expliqué son choix de carrière.

À l’image de nombreux autres milieux de terrain (Ander Herrera, Idrissa Gueye, Rafinha, Georginio Wijnaldum, Edouard Michut, Eric Dina Ebimbe), Leandro Paredes était invité à se trouver une porte de sortie lors de ce mercato estival 2022. Et après plusieurs semaines de négociations, l’international argentin (44 sélections, 4 buts) a fini par rejoindre la Juventus Turin pour la saison 2022-2023. Une opération qui s’est conclue sous la forme d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies (voir détails ici). Après avoir déjà affronté ses anciens coéquipiers mardi dernier suite à la défaite de la Juve au Parc des Princes en Ligue des champions, le vainqueur de la Copa America 2021 a été présenté à la presse ce vendredi.

Le rôle important d’Angel Di Maria dans sa décision

Et lors de ce point presse, Leandro Paredes a expliqué son choix de rejoindre la Juventus Turin : « J’ai choisi la Juve parce que c’est une équipe où j’ai toujours voulu venir. J’ai eu l’occasion de venir plusieurs fois et je pense que c’était la bonne décision. Je voulais revenir en Italie, en Serie A et je suis heureux d’être ici. Si j’ai eu peur de manquer ma chance de venir à la Juve ? Non, j’ai toujours été très calme, j’avais beaucoup de confiance en moi et dans le club. Nous avons parlé plusieurs fois, ils étaient convaincus de faire ce choix. Maintenant, je suis très heureux. »

L’ancien joueur de l’AS Roma a notamment précisé l’importance d’Ángel Di María dans sa décision de rejoindre le Piémont. Après sept saisons chez les Rouge & Bleu, El Fideo a rejoint la Juve cet été, libre de tout contrat, en signant un bail d’une saison avec une année en option. « Quand j’ai appris qu’il venait ici, nous avons commencé à parler de la possibilité que je vienne à Turin. Nos familles sont amies, nous avons décidé de venir ici et nous avons tout fait pour venir. Qu’Angel Di Maria reste une autre année supplémentaire ? J’espère, j’espère. Je l’ai déjà dit deux fois depuis mon arrivée qu’il doit rester encore un an avec nous, j’espère le faire rester. »