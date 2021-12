Passeur décisif pour le deuxième but de Kylian Mbappé hier soir lors du choc de la 18e journée de Ligue 1 entre le PSG et Monaco (2-0), Lionel Messi a encore du mal à retrouver son meilleur niveau. Il affiche aussi de la maladresse devant le but et est moins précis dans ses passes. Pour Daniel Riolo, l’Argentin n’est plus celui qu’il était il y a encore quelques années. « Parfois, avec Messi, j’ai l’impression de voir l’artiste dans son dernier tour de piste. Ça fait de la peine parfois, se lamente Riolo dans l’After de RMC. Peut-être que sur un ou deux matches, il peut t’enchanter. Quand on le voit là, comme ça, on est à des années lumières de ce qu’on a vu de lui.«

Le polémiste qui a aussi évoqué Kylian Mbappé, qui malgré un très grand match peut encore faire mieux selon lui.

« Mbappé, c’est le joueur le plus important du PSG. Il marque un beau but en plaçant le ballon où il faut. Mais derrière, il ne fait pas toujours le bon choix de passe, il va trop attendre au lieu d’accélérer le jeu en faisant une passe vers l’avant, il va préférer faire un dribble bizarre alors que le jeu demande de passer plus vite… Je suis dur avec Mbappé, car c’est le meilleur. Et parce que je n’attends plus rien de Messi, car il ne passe plus. Messi n’avance plus. J’attends tout de Mbappé. Il est devenu tellement fort qu’on attend toujours plus, sinon on est déçus… Il peut faire un match encore meilleur contre Monaco. Il a pas mal de déchets. Il y a plein de fois où il pouvait faire mieux. Parfois, il pourrait donner dans le couloir alors qu’il préfère donner en arrière. Des fois, il peut avancer encore plus avec sa course, au lieu de donner des ballons à Messi. On est d’une exigence sans limite avec Mbappé. Je ne le critique pas, mais je sais qu’il peut faire encore mieux.«