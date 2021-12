Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 décembre 2021. La victoire du PSG face à l’AS Monaco (2-0), la performance de Kylian Mbappé, le tirage au sort de la Ligue des champions et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant la victoire du PSG face à l’AS Monaco (2-0). Pour son dernier match de l’année 2021 au Parc des Princes, le club de la capitale s’est imposé mais ce succès « ne nous aide toujours pas à résoudre l’énigme de cette équipe de Mauricio Pochettino. » Mais, cette formation reste imprévisible et difficile à jouer pour ses adversaires. Les Parisiens ont pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé en première période. L’international français a par la même occasion atteint la barre des 100 buts en L1 avec le maillot des Rouge & Bleu. Mais au-delà de cette performance individuelle, « ce PSG est tout sauf un collectif. Au mieux, il s’agit d’un puzzle où il manque des pièces et où les trous sont béants. » Même s’il a montré un léger mieux en seconde période, Leo Messi « doit afficher un autre rendement et s’affirmer comme le véritable patron de cette équipe. »

Le quotidien francilien revient plus en détails la performance de Kylian Mbappé. Déjà auteur d’un doublé face au Club Bruges en Ligue des champions, le numéro 7 du PSG a réédité cette performance face à son ancien club, l’AS Monaco. Un moment historique pour le joueur de bientôt 23 ans. En effet, avec ces deux buts, il atteint le total de 100 réalisations avec le maillot parisien en Ligue 1. Il devient le troisième joueur de l’histoire du club à atteindre cette barre symbolique après Edinson Cavani (138) et Zlatan Ibrahimovic (113). Surtout, « Il est le plus jeune joueur à compter 100 réalisations avec une même équipe dans l’élite (22 ans et 357 jours) depuis qu’Opta enregistre cette donnée (1950-1951). » De plus, Il devient aussi le premier joueur français à atteindre la barre de 40 buts « lors de deux années civiles en club (2019, 2021) depuis Jean-Pierre Papin avec l’OM (40 en 1989, 44 en 1991). » Avec ses 145 buts toutes compétitions confondues avec le PSG, le champion du monde 2018 se rapproche du deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, Zlatan Ibrahimovic (156).

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6.5 – Hakimi 4.5, Marquinhos 6, Diallo 6, Bernat 5 – Wijnaldum 5, Verratti 4, Gueye 5.5 – Di Maria 5, Messi 4.5, Mbappé 7.5

Le Parisien évoque également le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions. Aux alentours midi ce lundi, les Rouge & Bleu connaîtront leur adversaire. Après avoir terminé deuxième de son groupe, le club de la capitale a « toutes les chances d’affronter un cador européen puisque les projections lui promettent du lourd avec une opposition probable face au Real Madrid ou la Juventus Turin. » Mais tomber sur le PSG est également un mauvais tirage pour les autres, comme l’a rappelé le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Andrea Elefante. « Rencontrer le PSG ne serait une bonne nouvelle pour personne. C’est une équipe imprévisible, pour le meilleur ou pour le pire. Mais justement parce qu’il est illisible, le PSG est plus difficile à affronter. Préparer un match contre Paris est aussi indispensable qu’inutile. C’est donc un adversaire à éviter bien sûr. »

De son côté, L’Equipe revient également sur le succès du PSG face à l’AS Monaco (2-0). Le club de la capitale met ainsi fin à une série de deux matches sans victoire en championnat, « même s’il n’a rien montré, à part peut-être dix-quinze minutes en première période. » Les Parisiens ont marqué sur leurs seuls tirs cadrés du match (2) et cela « ne dit rien d’une progression. » Outre son doublé, Mbappé donne l’impression « de le voir partout – même dans les replis défensifs – et d’incarner, presque seul, par ses courses et remises, la menace parisienne. » En face, l’AS Monaco « aurait pu voir sa soirée basculer si Diop n’avait pas trouvé le poteau (2e) ou si Maripan avait été plus prompt (26e). Au lieu de ça, l’ASM a livré ses cadeaux, et douze jours avant Noël, Mbappé n’en demandait pas autant… » De son côté, Leo Messi a délivré une passe décisive et a une nouvelle fois touché les poteaux en Ligue 1. Mais, « malheureusement pour le PSG et ses fans, il faudra encore attendre pour espérer retrouver le meilleur de la Pulga. » Entre coups francs ratés, face à face perdu et passes pas assez précises, l’Argentin « a livré une prestation globale quelconque. » Surtout, l’attaquant de 34 ans apparaît moins tranchant dans ses enchaînements, ses contrôles et sa vitesse de course.

L’Equipe fait également un focus sur l’identité de jeu du PSG. Et après la victoire face à Bruges, le match face à l’AS Monaco a confirmé une chose : « ce PSG est une équipe de contre », à l’image du deuxième but de Kylian Mbappé. Avant le match face à l’équipe belge en C1, les latéraux parisiens « consacraient au moins autant de temps à attaquer qu’à défendre. » Mais depuis deux matches, ils se concentrent plus sur l’aspect défensif, « d’où une activité offensive nettement moins riche. » Positionné assez haut sur le terrain en début de saison, Hakimi a nettement reculé depuis quelques rencontres. Mais cela ne signifie pas que les latéraux courent moins. En effet, lors des deux derniers matches, ils ont effectué de nombreux appels dans le vide, afin d’offrir une solution au porteur du ballon.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 5, Marquinhos, 6, Diallo 6, Bernat 5 – Wijnaldum 3, Verratti 4, Gueye 6 – Di Maria 4, Messi 4, Mbappé 7

Enfin, le quotidien sportif revient sur les adversaires possibles du PSG en 8es de finale de Ligue des champions (Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, Ajax Amsterdam, Juventus Turin et Manchester United). Actuellement, « la Juve d’aujourd’hui ressemblerait à un cadeau inespéré », mais qu’en sera-t-il dans deux mois ? Un constat qui peut également concerné Manchester United. En difficulté depuis le début de saison, MU « a tout à fait le profil de l’équipe qui peut se transformer entre le tirage au sort et l’affrontement sur le terrain. » On rappelle que les Parisiens recevront lors du match aller et ils devront se montrer plus inspirer que ces quatre dernières années à domicile, avec seulement une victoire en six matches européens lors des rencontres à élimination directe.