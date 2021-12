Bitton : « Mbappé repousse les limites du possible »

Hier soir, Kylian Mbappé a une nouvelle fois offert la victoire au PSG contre Monaco (2-0) dans le cadre du choc de la 18e journée de Ligue 1. L’attaquant (23 ans, lundi) s’est offert un doublé pour revenir à deux buts de Jonathan David (Lille) meilleur buteur du championnat. Stéphane Bitton s’est enflammé pour Kylian Mbappé.

« Kylian Mbappé, toujours Kylian Mbappé, encore Kylian Mbappé. Nouvelle démonstration du Kid de Bondy hier soir avec le PSG, s’enflamme le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Monsieur record, Monsieur un match un record. Il repousse les limites du possible. Il a inscrit un doublé hier soir, ses 99 et 100es buts avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il est juste derrière Cavani qui a bloqué son compteur à 138 et se rapproche grandement de Zlatan Ibrahimovic qui en compte 113. Bref, ce garçon est exceptionnel. 145 buts avec le PSG en seulement 194 matches. Il surfe sur la vague qui le porte actuellement. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et le meilleur passeur. Que serait le PSG de Mauricio Pochettino sans Kylian Mbappé ? Le PSG continue de gagner mais vraiment sans séduire. Alors, jusqu’à quand on va devoir avoir des deuxièmes mi-temps très compliquées, où on s’ennuie et où le temps passe lentement.«