Riolo s’interroge sur les ambitions de Layvin Kurzawa

Le PSG a ponctué un mercato XXL avec l’arrivée, dans les derniers instants, de Nuno Mendes, jeune latéral gauche portugais de 19 ans, en provenance du Sporting dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Un transfert qui vient renforcer ce secteur de manière significative et qui repousse un peu plus Layvin Kurzawa au sein de la hiérarchie rouge et bleu. Pourtant, l’ancien monégasque, qui a vu quelques portes de sortie s’ouvrir à lui, n’était pas vraiment désireux de quitter le club de la capitale. Un état de fait qui interroge grandement Daniel Riolo.

« Mais Kurzawa va faire quoi ? Il va faire quoi, a demandé Riolo sur les ondes de RMC. Diallo lui est même passé devant… Il n’a pas envie de jouer au foot Kurzawa ? Il ne veut pas rejoindre un club où il pourra jouer ? Tous ces joueurs qui ne veulent pas jouer, qu’elle est leur passion ? Ils n’ont pas envie de kiffer, d’être sur le terrain et de jouer des matches ? (…)Quoi qu’il en soit personnellement, je mettrais toujours Diallo plutôt que Kurzawa. »