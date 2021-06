Pieters : “Gini (Wijnaldum) force ton respect”

Le PSG a réalisé un très beau coup en recrutant Georginio Wijnaldum libre de tout contrat après cinq ans passés à Liverpool. Le milieu de terrain (30 ans) réalise un très bon Euro avec les Pays-Bas (3 buts) et attire également les louanges de beaucoup de monde. Erik Pieters, coéquipier du capitaine des Oranje au PSV Eindhoven (2011-2013) et en sélection est admiratif.

“Il est très différent d’un Van Dijk qui est plus ‘vocal’ et qui en impose. Mais Gini force ton respect. Quand tu vois son attitude, son état d’esprit, son palmarès aussi, tu te dis : ouah, je suis obligé de le suivre, déclare Pieters dans l’Equipe. Si tu pars à la guerre, à 100% tu veux avoir un mec comme ça à côté. Il sait ce dont l’équipe a besoin, ne renonce jamais et c’est une très belle personne.“