Romain Perraud veut regarder le PSG « droit dans les yeux »

Vendredi soir (21 heures, Prime Video), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Romain Perraud, défenseur de Nice, veut être ambitieux contre les Rouge & Bleu.

Le PSG retrouve la compétition vendredi soir – au Parc des Princes – contre Nice pour le compte de cinquième journée de Ligue 1. Après deux nuls, les Parisiens se sont imposés deux fois de suite. Contre les Niçois, ils voudront poursuivre leur série et ainsi rester dans le top 3 du championnat. Son adversaire a remporté sa première victoire de la saison lors de la quatrième journée contre Strasbourg (2-0) après avoir enchaîné trois matches nuls. Au retour de la trêve internationale, Les Aiglons vont affronter coup sur coup les deux leaders de la Ligue 1, le PSG et Monaco. Romain Perraud, défenseur de Nice veut regarder les deux équipes dans les yeux.

« Ce sont les deux meilleures équipes du championnat »

« À mon avis, ce sont les deux meilleures équipes du championnat. Donc ça va être deux sacrés tests pour savoir où on en est. Il faut être ambitieux, assure le défenseur de l’OGC Nice dans une interview accordée à RMC Sport. On a validé tout le travail du coach face à Strasbourg. On sait que ces équipes sont peut-être au-dessus de nous, mais on n’a rien à leur envier. Il va falloir les regarder droit dans les yeux.«