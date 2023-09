Un seul joueur sur la liste B pour la Ligue des Champions

Dans une semaine tout pile, le PSG va entamer sa Ligue des Champions 2023-2024 avec la réception de Dortmund. L’UEFA a officialisé la liste parisienne avec un seul joueur dans la liste B.

Le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (21 heures, Prime Video) avec la réception de Nice dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Quatre jours plus tard, le club de la capitale va entamer sa campagne de Ligue des Champions avec la réception – au Parc des Princes – du Borussia Dortmund pour la première journée de la phase de poules. Il y a quelques jours, les Rouge & Bleu avait dévoilé leur liste pour la Champions League avec les absences de Marco Verratti, sur le point de s’engager avec Al-Arabi (Qatar), Hugo Ekitike et Cher Ndour. Mais la liste B, qui concerne les joueurs de moins de 21 ans, n’avait pas été dévoilé. C’est désormais chose faîte.

A voir aussi : Le PSG dans le groupe H avec Dortmund, l’AC Milan et Newcastle !

Pas d’Ilyes Housni

L’UEFA, sur son site internet, a dévoilé la liste B du PSG. Et dans cette dernière figure un seul joueur, Ethan Mbappé. Des rumeurs faisaient écho d’une possible présence d’Ilyes Housni dans cette dernière, mais l’attaquant qui brille avec les U19 depuis plus d’un an, n’y figure finalement pas. Malgré ça, il pourrait figurer sur certaines feuilles de match de Luis Enrique. En effet, cette liste B peut être modifiée à tout moment, du premier match de poules à la finale.

La liste de Ligue des champions du PSG