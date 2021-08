Les derniers internationaux de retour

Si le dossier Messi est au coeur de toutes les discussions, il ne faut pas oublier que le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi face à l’ESTAC au Stade de l’Aube (21h00 sur Canal +). Les Parisiens pourront compter sur un effectif un peu plus fourni que lors de la défaite contre Lille en Trophée des Champions (0-1). Kylian Mbappé, Georgino Wijnaldum ont de grandes chances de débuter cette partie.

Comme l’indique le site internet du PSG, les derniers internationaux sont rentrés de vacances et ont passé les habituels tests physiques et médicaux. Angel Di Maria, Timothé Pembele, Gianluigi Donnarumma, Neymar Jr, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Leandro Paredes et Marquinhos étaient donc tous réunis pour cette “rentrée des classes”, prêts à démarrer cette nouvelle saison 2021/2022 !