Le PSG a eu une soirée riche en émotion ce mardi. Les Parisiens ont arraché une victoire difficile face au RB Leipzig malgré des difficultés dans le jeu (3-2). Avant cette rencontre, le Parc des Princes était heureux de retrouver une de ses légendes. Ronaldinho était présent au stade de la Porte de Saint-Cloud et a même salué son ancien coéquipier, Leo Messi. Interrogé par Le Parisien, le Brésilien s’est confié, entres autres, sur son attachement sur le PSG. Extraits choisis.

L’ovation reçue par les supporters

C’est passé vite ! Quand vous êtes content, les choses passent toujours trop vite. C’était bien non ? De voir les gens heureux, de recevoir toute leur chaleur. C’était super. Des souvenirs qui sont revenus ? Non, pas à ce moment. Encore une fois, c’est passé trop vite pour que je pense à quoi que ce soit. Après, quand j’ai regardé le match, oui. J’ai commencé à repenser aux matchs que j’ai joués là, aux buts que j’ai marqués…

L’évolution d u PSG

Ah oui, c’est devenu très gros club ! Mais, à mon époque, c’était super aussi. Avec beaucoup de grands joueurs. Et, maintenant, tous les meilleurs joueurs du monde sont là. Bon, c’est un nouveau moment de l’histoire du club.

Neymar

Je pense que tout le monde au Brésil sait que, lui, c’est le plus grand joueur aujourd’hui. C’est juste que, quand les choses ne vont pas bien, c’est plus difficile pour lui. Parce que c’est le plus grand. Donc c’est normal : quand les choses vont bien, tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, il y a plus de pression sur lui.

Messi au PSG, une surprise ?

Je suis très heureux de le voir dans le club de mes débuts en Europe. Ce n’est pas une chose que je pensais voir ! J’étais persuadé qu’il finirait sa carrière à Barcelone. Et, pour moi, ça a été une surprise. Comme j’aime beaucoup le PSG, ça a été une bonne surprise mais je n’aurais jamais pensé le voir évoluer ailleurs qu’à Barcelone.

Kylian Mbappé ?

Quel joueur ! Il est d’une autre génération encore mais il te donne envie de le voir jouer. C’est un mec bien. C’est le style de jeu que j’adore. (…) S’il sera Ballon d’Or ? Je pense que oui. Mbappé sera Ballon d’or un jour. Il est tellement jeune mais il a déjà une belle carrière.

Le PSG peut gagner la Ligue des Champions ?

Oui, c’est possible aussi. C’est une équipe qui peut marquer des buts à n’importe quel moment. Quand tu as des grands joueurs comme ça, c’est difficile de ne pas imaginer que ça puisse arriver. Il faut juste un peu de temps pour que le jeu se mette en place. Il faut s’habituer à jouer ensemble. C’est normal dans le foot.

Des bons souvenirs les matchs à Marseille ?

Oui, les meilleurs ! C’est un week-end chaud qui arrive !