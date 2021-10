Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 octobre 2021. Focus sur le retour d’Icardi, Neymar Jr espéré pour le match face à l’OM et un changement de système à venir ?

Le Parisien se demande si Mauro Icardia encore la tête au football. Si des footballeurs possèdent des « staffs personnels et emploient un préparateur mental », l’attaquant de 28 ans a eu de son côté le soutien du club de la capitale, mais n’a pas pu évoquer ses problèmes familiaux avec un spécialiste car « il n’y en a pas au PSG ». Dans ce dossier, le problème c’est que le joueur s’est étalé sur les réseaux sociaux, comme l’indique Olivier Rouyer : « L’affichage sur les réseaux de leur séparation décuple le problème. […] Je suis partisan de ne pas titulariser un joueur à côté de ses pompes. Ce n’est pas lui rendre service. Comment se concentrer quand tu es déprimé ? » Le journal se demande si Mauricio Pochettino doit emmener ou non le numéro 9 Rouge & Bleu à Marseille et de son temps de jeu.

Et justement, Mauro Icardi pourrait rapidement faire son retour à la compétition selon leurs informations puisque celui-ci était bien présent à l’entraînement du PSG ce jeudi matin. Il ne serait donc pas étonnant de le voir prendre part au groupe rouge et bleu qui se déplacera du côté de l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45, 11e journée de Ligue 1). Le quotidien local fait également un point sur le cas Sergio Ramos. Ainsi, l’Ibère était, lui aussi, présent ce jeudi au Camp des Loges pour y poursuivre sa reprise individuelle. Le central de 35 ans est attendu à l’entraînement collectif en début de semaine prochaine, nous indique le média régional.

L’Équipe fait le constat que le PSG a réussi à égaliser et à mener au score contre Leipzig en passant d’un 4-3-3 à un 3-5-2. Cette formation est jugée « comme la solution idéale » depuis la signature de Sergio Ramos car cela peut ménager les susceptibilités des défenseurs axiaux, en plus de donner du temps de jeu à tout le monde. De plus ce système peut « exploiter au mieux les qualités des latéraux offensifs que sont Achraf Hakimi et Nuno Mendes ; mais aussi d’offrir une plus grande liberté aux trois stars de devant. » Mais comme l’espagnol est blessé, ce système n’a jamais été utilisé. Pour Eric Rabesandratana, « le changement tactique opéré par Pochettino a modifié la physionomie de la rencontre » contre Leipzig et rajoute que « c’est le meilleur schéma » car celui-ci « exploite vraiment les qualités de tes latéraux, Hakimi et Mendes. Depuis des saisons, tu en veux des comme ça et là, tu les as. Pochettino devrait davantage jouer pour Hakimi. À trois derrière, tu gardes de la solidité dans l’axe, tu exploites davantage tes latéraux qui vont t’apporter plus offensivement et ainsi aider les trois de devant. » De son côté José Pierre-Fanfan juge que cette formation doit être utilisée avec « un Ramos apte et au moins à 85 % de son niveau, car ce n’est pas Danilo Pereira » qui pourra durer à ce poste.

Le média sportif donne des nouvelles du groupe et explique que Neymar s’est entrainé encore à part du groupe pour une gêne aux adducteurs, même si son entourage a expliqué que sa remise en forme évoluait doucement mais positivement. « Au point qu’un certain espoir existait ces dernières heures pour que la star brésilienne figure dans le groupe parisien amené à se déplacer à Marseille. L’évolution de son rétablissement vendredi et samedi validera ou infirmera cette tendance. »