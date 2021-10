Le PSG handball retrouvait la Ligue des Champions ce mercredi et l’ogre barcelonais. Malgré une bataille de tous les instants, les Parisiens ont concédé une deuxième défaite dans la compétition du côté de la Catalogne (30-27). Mikkel Hansen, auteur de 7 buts, a été le meilleur Rouge & Bleu et avec ses coéquipiers, ils ont longtemps rivalisé en prenant même l’avantage d’un but au début de la seconde période (13-14). Mais, devant leur public, les tenants du titre ont fait preuve d’une très grosse agressivité qui a fini par faire très mal le club de la capitale en fin de rencontre.

À noter que les Barcelonais peuvent remercier leur portier, Gonzalo Pérez de Vargas, logiquement désigné homme du match avec 17 arrêts et a mis fin à lui seul aux derniers espoirs de victoire pour le PSG dans le money-time. Prochain rendez-vous dans une semaine, le 27 octobre, chez un autre ténor européen, à Kielce. Avant cela, le PSG se déplacera chez le rival montpelliérain en Championnat, dimanche (17 heures).