Le PSG a tenté sa chance avec Kanté cet hiver

On le sait, depuis bien trop longtemps, le PSG voit son entrejeu lui faire défaut. Cette saison encore, malgré un nombre de munitions plus qu’intéressant dans ce secteur, seul Marco Verratti a su tenir son rang. Forcément, la prochaine fenêtre des transfert sera l’occasion de pallier à cette problématique.

Et les premiers noms ont déjà commencé à circuler au sein de la rubrique transfert. En effet, Aurélien Tchouameni, auteur d’un exercice de très haute volée sous la tunique de l’AS Monaco, et Paul Pogba, libre de tout contrat en juin prochain avec Manchester United, seraient les deux pistes privilégiées par le board du PSG. Néanmoins, selon les informations du Parisien, le club de la capitale aurait tenté sa chance avec un autre milieu de terrain de l’Equipe de France et ce, pas plus tard qu’au mois de janvier dernier. Ainsi, les décideurs rouge et bleu auraient pris contact avec N’Golo Kanté, lui qui affiche un niveau toujours aussi stratosphérique sous la tunique de Chelsea. Le PSG aurait eu dans l’idée d’attirer l’ancien caennais en vue de la saison prochaine afin d’en faire son homme fort dans l’entrejeu. Pourtant, le principal intéressé aurait repoussé cette avance. Selon Le Parisien, il ne voudrait pas rallier la France, où il estimerait la pression trop forte sur sa personne, et aimerait plutôt rester en Premier League.