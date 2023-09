Sans Kylian Mbappé, l’Équipe de France a connu son premier revers de l’année 2023 ce mardi soir face à l’Allemagne. Un match difficile qui prouve l’importance toujours plus grandissante du numéro 7 rouge et bleu selon Jérôme Rothen.

On le sait, Kylian Mbappé sort d’une année 2022 absolument exceptionnelle sous la tunique tricolore. Et en 2023, celui-ci poursuit sur sa lancée. Malheureusement pour Didier Deschamps, en délicatesse avec son genou, le joueur du PSG n’a pas pu prendre part à l’amical de ce mardi face à l’Allemagne du côté de Dortmund. Une absence qui s’est faite remarquée, c’est le moins que l’on puisse dire, avec une défaite 2-1 à la clé.

Kylian Mbappé, un joueur de la trempe de Messi ou Ronaldo

Et pour Jérôme Rothen, cela est limpide : sans Kylian Mbappé, ce n’est plus du tout la même Équipe de France. « Une équipe banale sans Kylian Mbappé ? Oui. C’est malheureux de dire cela car on a un grand vivier mais cela démontre l’importance de Kylian. Automatiquement, l’équipe devient dépendante d’un joueur comme lui, juge-t-il sur les ondes de RMC. C’est la même chose en ce qui concerne Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Ce sont des joueurs qui te font gagner tout simplement. Quand il n’est pas là, c’est compliqué dans le dernier geste. Cela ne lui arrive pas souvent de ne pas être bon. Et quand tu vois son ratio en bleu, c’est un gros manque. (…) Il n’était pas là contre l’Allemagne et les autres joueurs n’ont pas réussi à avoir le rendement souhaité. »