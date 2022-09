Rothen et l’erreur du PSG avec Neymar et Mbappé

À l’été 2017, le PSG a fait le pari fou de miser une somme ahurissante pour attirer une doublette des plus alléchantes sur le papier en enrôlant Neymar Jr et Kylian Mbappé. Le premier en provenance du FC Barcelone pour la coquette somme de 222 millions d’euros, le second en prêt de l’AS Monaco avec option d’achat à hauteur de 180 millions d’euros. Mais depuis leur arrivée, il y a cinq ans donc, le PSG n’a pas réussi à soulever la coupe aux grandes oreilles. Un état de fait qui pousse Jérôme Rothen a estimé que la venue de ces deux joueurs en même temps n’était finalement pas si judicieux que cela.

Une erreur d’avoir signé les deux ?

S’il reconnaît, bien évidemment, la qualité intrinsèque de ces deux joueurs, avoir misé sur ce duo semble aujourd’hui une mauvaise décision selon Jérôme Rothen. Deux arguments principaux à cela : la Ligue des Champions qui échappe encore au club et les difficultés financières qui en ont résulté, l’effectif rouge et bleu ayant été trop souvent déséquilibré : « Avec le recul, ils n’ont pas gagné la plus belle des compétitions. Même avec ces deux-là, qui sont des joueurs extraordinaires, le PSG s’est pris des claques. Après coup, tu te dis qu’il y a des manques, a exposé le consultant sur les ondes de RMC. On n’est pas dans les comptes du club, mais on imagine qu’avec le Fair-Play Financier, la crise liée au Covid derrière, forcément que cela a limité le PSG sur le marché des transferts. Neymar et Mbappé ont coûté très chers, et coûtent encore très chers au Paris Saint-Germain. Donc non, avec du recul, ce n’était pas une bonne idée »