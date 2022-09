Auteur du meilleur début de saison de sa carrière, Neymar Jr a réalisé un mois d’août XXL avec le maillot du PSG. Des prestations qui lui ont permis d’être en lice pour le premier trophée UNFP de la saison. Et le numéro 10 a été justement récompensé.

Profitant d’une préparation d’avant-saison complète avec le PSG, Neymar Jr est au top de sa forme. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, l’attaquant des Rouge & Bleu affiche des statistiques impressionnantes avec un total de 11 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres disputées. Surtout, l’international brésilien a réalisé un premier mois d’août XXL avec les champions de France avec pas moins de 7 buts et 6 passes décisives.

Neymar devance son coéquipier Lionel Messi

Des performances qui lui ont permis d’être logiquement en lice pour le titre de meilleur joueur du mois d’août. Et ce jeudi 22 septembre, le PSG et l’UNFP ont confirmé, via leur compte Twitter, la victoire du joueur du 30 ans pour cette première récompense individuelle de l’exercice 2022-2023. Neymar Jr (45% des votes) a notamment devancé son coéquipier, Lionel Messi (25%), et l’attaquant du RC Lens, Florian Sotoca (30%), pour ce Trophée UNFP du meilleur joueur du mois d’août. Par le passé, le natif de Mogi das Cruzes avait seulement remporté à deux reprises cette distinction, en décembre 2017 et en janvier 2020. C’est la la 43e fois qu’un joueur du Paris Saint-Germain est récompensé depuis la création de ce prix en début de saison 2003-2004, un record. Le club de la capitale est le plus distingué devant Marseille (24), Lille et Lyon (18), rapporte le PSG via son site internet.

De son côté, Opta Jean met en lumière le côté décisif de Neymar Jr lors du mois précédent. L’international auriverde a été impliqué dans 13 buts (7 buts et 6 passes décisives). Et depuis qu’Opta analyse la compétition (2006-2007), seul Kylian Mbappé a été plus décisif sur un mois (14), en avril dernier. Le Brésilien est également parti sur de bonnes bases lors de ce mois de septembre. Pour rappel, le numéro 10 du PSG occupe actuellement la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat (8 buts) et est co-meilleur passeur avec son partenaire Lionel Messi (7).

ℕeymar sur ce mois d’août : meilleur buteur

𝔼t meilleur passeur du championnat

𝕐’a pas à dire il a été :

𝕄erveilleux

𝔸ltruiste

ℝesplendissant



𝕁oueur du Mois d’août de @Ligue1UberEats, il

ℝéalise un début de saison tonitruant.



Félicitation Ney 🏆#TropheesUNFP pic.twitter.com/5waFssTBfo — UNFP (@UNFP) September 22, 2022