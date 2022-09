Après un revers pour son match d’ouverture en EHF Champions League, la section handball du PSG faisait face à Plock pour le compte de la deuxième journée de sa phase de poule. Une rencontre là aussi délicate pour les Rouge et bleu, mais qui sont finalement parvenus à s’imposer sur la courte marge de 4 buts (37-33. Et malgré le bon résultat à la clé, Raul Gonzalez, coach parisien, n’a pas vraiment apprécié l’entame de ses joueurs.

« L’entame de la rencontre n’a pas été à notre avantage, a confié Raul Gonzalez auprès du site officiel du club. Nous n’avons pas très bien joué lors du premier quart d’heure et en Champions League nous savons que ça peut nous porter préjudice. Nous avons eu beaucoup de pertes de balles en attaque et avons mis du temps à trouver nos marques en défense. Petit à petit ça a été de mieux en mieux et nous avons même pu compter 7 buts d’avance en deuxième période. Au final nous pouvons être contents de la victoire. C’était notre premier match européen ici à Coubertin et je suis content que nous ayons pu l’emporter devant nos fans. »