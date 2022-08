Rothen : » Il ne faut pas minimiser ce qu’il se passe au PSG »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG réalise un début de saison de haute volée. C’est simple, en trois matches de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtie ont enchaîné trois succès avec, en prime, 17 buts inscrits. Ce dimanche, portés par un Neymar Jr et un Kylian Mbappé des grands soirs, les Parisiens ont littéralement explosé les Lillois sur leur pelouse de Pierre Mauroy (1-7). Un match qui fait dire à Jérôme Rothen que Christophe Galtier a réussi à prendre parfaitement en mains son nouveau groupe. Une mission qui ne paraissait nullement aisée à l’origine.

« À regarder, c’est un réel plaisir »

« On le sait, un nouvel entraîneur doit amener quelque chose d’autre, une nouvelle dynamique. Surtout que son prédécesseur avait, pour sa part, totalement raté son passage. Pour preuve, on a longtemps attendu ce dispositif que Christophe Galtier a mis en place depuis le début de saison. Donc déjà, rien que tactiquement, il a résolu beaucoup de problèmes, a exposé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC. On sent un vrai épanouissement de la part de tous les joueurs, pas seulement des trois stars de devant. On a l’impression qu’ils s’éclatent à jouer ensemble. Franchement, à regarder, c’est un réel plaisir. Et on s’est tellement ennuyé sur les matches de la saison dernière, qu’on ne va pas minimiser ce qu’il se passe depuis le début de saison. C’est une vraie performance de la part des joueurs, mais surtout de Christophe Galtier et de son staff. »