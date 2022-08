Etienne Michut : « Le PSG et le Parc des Princes, ça fait rêver ! »

On le sait, le PSG peut se targuer de posséder l’un des meilleurs centres de formation de l’Hexagone. Cette année, il sont plusieurs à avoir signé leur premier contrat professionnel à l’instar de Warren Zaire-Emery, Ismaël Gharbi ou Ayman Kari. D’autres titis espèrent, bien évidemment, atteindre le même but dans les années à venir. C’est notamment le cas du jeune Etienne Michut. Formé au PSG donc, ce tout jeune milieu de terrain de la génération 2006, petit frère d’Edouard Michut, qui a fait ses premiers pas avec les U19 du club ce week-end, a d’ailleurs dépeint son style de jeu auprès de Onze Mondial. L’occasion d’en savoir un peu plus sur ses qualités.

« Je veux tout donner pour le club »

« Le PSG et le Parc des Princes, ça fait rêver. En plus, mon grand-frère a réalisé ses premiers pas, ça me donne envie de le suivre. J’ai déjà fait ramasseur de balles durant la période de Covid, donc sans les supporters. C’était impressionnant de voir comment ils communiquaient entre eux. Je suis milieu de terrain, relayeur, 8, 10 ou 6, ça dépend. J’aime bien les petits espaces, les une-deux. J’aime me projeter vers l’avant, bien défendre et tacler, un peu comme Verratti. Je veux être efficace pour l’équipe, tout donner pour le club. J’aimerais progresser au niveau de ma finition. Les stats, je n’y pense pas trop, je préfère jouer pour et avec mes partenaires, mais il faudra que j’y pense de plus en plus. Les retours défensifs aussi, de temps en temps, je les oublie un peu (sourire). »