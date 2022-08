Le PSG a impressionné ce dimanche soir sur la pelouse du LOSC. En conclusion de la 3e journée de Ligue 1, les champions de France en titre ont pulvérisé les Dogues sur le large score de 7-1. Eblouissant offensivement, le club de la capitale a continué sur sa lancée après ses victoires face au FC Nantes (4-0), le Clermont Foot (5-0) et le Montpellier Hérault (5-2). Après la rencontre, au micro de Prime Video et en conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier a mis en lumière la performance collective de son équipe.

La performance de l’équipe

« Oui, c’est une grande satisfaction de les voir déjà heureux sur le terrain, de jouer les uns pour les autres. Evidemment qu’il y a du talent et quand ce talent s’associe ça rend un match très agréable. Il y a aussi cette expression collective de l’équipe. Moi aussi, j’ai vu des signaux importants dans le replacement avec les trois de devant. C’est aussi pour cela que je n’ai pas fait de changement offensif. Je les ai trouvé très heureux ensemble et ça c’est très important. C’est un match quasiment parfait. »

La prestation des attaquants

« Oui à la fois Leo qui a beaucoup couru et Kylian qui se replaçait bien dans l’axe. C’est très important quand on est dans un bloc bas d’avoir des joueurs proches parce qu’avec la transition, la qualité technique et la vitesse, ça va vite. Neymar ? Parmi les trois de devant, c’est celui qui donne le plus d’équilibre, c’est un joueur qui a du volume et de l’intensité. Evidemment, par rapport à ce système qui a beaucoup d’atouts mais aussi des inconvénients, il est très important que l’un des trois attaquants donne l’équilibre parce qu’autrement ça peut être usant et énervant. Et dans ce sens-là, on travaille depuis huit semaines pour que tout le monde fasse les efforts défensifs quand ils peuvent le faire. »

Quelle est sa plus grosse satisfaction ce soir

« Il y en a trois. Evidemment la discipline, mais le plaisir, les sourires et le fait de jouer, de redoubler de passes, la recherche constante du mouvement offensif. Et aussi le premier but. Je vais faire une dédicace à mon staff technique. Evidemment, c’est un but qu’on ne reverra pas mais si vous allez voir le championnat espagnol et allemand, il y a des équipes qui ont marqué comme cela. Et cette semaine, on a identifié deux, trois situations. Et aussi un petit clin d’oeil à nos U19 en Youth League qui avaient fait ça contre Salzbourg. Le montrer à l’entraînement, c’est une chose, mais le faire dans ce contexte-là, bravo. »

A-t-il pris du plaisir même si c’était face à son ancienne équipe ?

« Oui, on a pris du plaisir à partir du moment où le match est plié à la mi-temps. Mais le plaisir, il n’est pas que sur un plan technique, il est vraiment sur le collectif et sur ce que les joueurs ont voulu renvoyer. Et là, je les félicite. »

L’affaire Neymar-Mbappé

« Dès la reprise de la semaine, dans les associations et le travail il n’y a eu aucun problème, bien au contraire. Il y a eu beaucoup d’envie de jouer ensemble. »

A-t-il donné le défi de terminer la saison sans défaite ?

« Non, peut-être que ça s’est dit dans le vestiaire entre les joueurs, mais il n’y a pas un membre de la direction ou du staff technique qui en a parlé. »

S’attendait-il à voir son équipe prête aussi tôt

« Oui, par rapport au travail effectué depuis le 4 juillet, et ceux qui sont rentrés avant la date prévue, qui se sont bien préparés avant la saison. J’ai vu des joueurs qui avaient envie de démarrer très fort le Championnat donc je ne suis pas surpris. »

La performance de Vitinha

« Oui. Quand Luis Campos m’a parlé rapidement de lui, je le connaissais très peu et j’ai regardé ce qu’il avait fait avec Porto. Il est très mature, tout le temps en mouvement, l’esprit très collectif et il est vraiment le liant entre la défense et notre secteur offensif. J’ai été très surpris de son niveau mais je ne suis pas surpris qu’il se soit vite adapté. »