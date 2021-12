Rothen : « Mbappé est le leader de l’attaque du PSG »

Le PSG a montré les gros bras hier soir face à Bruges en Ligue des Champions (4-1). Les Parisiens ont donné le ton assez rapidement dans la rencontre, grâce à l’efficacité devant le but de Kylian Mbappé. L’attaquant de 22 ans a terminé la rencontre avec deux buts et une passe décisive. Sa performance montre encore une fois son importance dans le collectif parisien. C’est ce qu’a mis en avant Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme.

« Mbappé, c’est le meilleur. Il est incroyable, à tous les niveaux : dans ses courses, ses prises de décision, ses appels de balle. Il a très peu de déchets. Alors oui, il a eu quelques matchs où dernièrement il a raté des occasions devant le but mais quand on voit la performance d’hier soir, on se dit que c’est lui le leader de cette attaque. C’est néanmoins toujours difficile de parler de lui de la sorte parce que derrière il y a tout de même le septuple Ballon d’Or. Kylian Mbappé doit être le patron devant. Il a beaucoup de liberté mais il doit se contenter de rester dans l’axe pour finir devant le but. Il doit aussi profiter des qualités de passe de Di Maria et de Messi. »