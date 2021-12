L’entente technique et affective entre Messi et Mbappé

Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint cet été – libre de tout contrat – le PSG. La Pulga a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2023, avec une année en option. Depuis le début de la saison, l’Argentin (35 ans) a du mal à retrouver son meilleur niveau, même s’il a marqué cinq buts en cinq matches de Ligue des Champions. Toutes compétitions confondues à 14 matchs toutes compétitions pour six buts et quatre passes décisives. Ce mercredi soir, le Parisien fait un point sur les cinq premiers mois de la Pulga à Paris.

L’un des points positifs depuis son arrivée au PSG, son entente technique et affective avec Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien est impliqué sur l’ensemble des buts de Lionel Messi en Ligue des Champions. « Le Bondynois a toujours exposé sa facilité désarmante à évoluer avec les plus grands« , note le quotidien francilien. Pour expliquer son début de saison poussif, son positionnement sur le terrain. « En privé, Messi ne comprend pas toujours« le positionnement que lui donne Mauricio Pochettino. Il s’est retrouvé couloir droit, dans l’axe, faux neuf, neuf et demi, numéro 10. Autre point qui peut expliquer ses débuts poussifs, sa famille. Son aîné « n’aime pas son nouveau cadre et Paris n’est pas spécialement en cause. Il regrette surtout qu’il ne ressemble pas à Barcelone » où il avait ses amis, ses repères. Sa femme – Antonella – « ressent le même déracinement », conclut Le Parisien.