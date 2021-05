Rothen : “Neymar, sur ce match, c’est insuffisant”

Le PSG ne réalisera pas de quadruplé cette saison. Après avoir remporté le Trophée des Champions en janvier dernier contre Marseille, le PSG a été éliminé hier soir en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Le PSG a encore deux titres à aller chercher, la Coupe de France et la Ligue 1. Pour Jérôme Rothen, le PSG ne peut pas se permettre de réaliser une saison blanche.

“Le PSG ne peut pas se permettre de réaliser une saison blanche avec le statut et les moyens qu’ils ont. Mais cela fait partie des possibilités. Ils sont encore dans deux compétitions. En championnat, ils sont deuxièmes et sont obligés d’espérer un faux pas de Lille et eux de faire un sans-faute, ce qui ne sera pas chose aisée avec le match de dimanche à Rennes. Il va être difficile parce qu’il faut se remettre de cette déception-là. […] Ils n’ont pas un calendrier simple. […] La pression est énorme sur le dos des joueurs, du staff et des dirigeants parce que s’il y a une saison blanche, il faudra reconstruire un petit peu plus correctement ce groupe parce qu‘il y a quand même des manques même s’il y a une demi-finale, même s’ils ont sorti le Bayern, Barcelone, martèle l’ancien parisien pour RMC Sport. Je trouve qu’il y a collectivement et même individuellement, il y a des postes où le PSG se doit d’avoir meilleur.“

Jérôme Rothen qui a également demandé aux dirigeants d’un peu recadrer Neymar, qui a une nouvelle fois voulu endosser le rôle de sauveur et faisant plusieurs mauvais choix sur la pelouse hier soir. “Il a essayé, mais avec le statut qu’il a, et le nouveau contrat qu’on va lui donner, tu attends beaucoup plus de sa part. Neymar, sur ce match, c’est insuffisant. Insuffisant dans son investissement, même s’il a couru et essayé, mais surtout dans la réalisation technique. Quand il est à son meilleur niveau il y a très peu d’équivalents. Quand il joue simple, et qu’il est capable de dribbler n’importe qui dans les 30 derniers mètres, il est très bon. Le problème, c’est que sur ce match, où on l’attend, c’est là qu’il doit faire des différences et peut-être rendre meilleur un Icardi qui a été inexistant. Il doit inventer des passes. Un très grand joueur, c’est ça, c’est le mec qui arrive à inventer des passes que tu n’arrives pas à lire. Style De Bruyne. Mais Neymar, dès qu’il va prendre le ballon, tu sais qu’il va partir dans la percussion, essayer de dribbler deux ou trois mecs. Alors des fois ça passe, mais des fois il perd le ballon, et le problème c’est que quand il perd le ballon, il s’énerve. Après, il y a la frustration du résultat, donc il sort complètement de son match, et il veut juste ridiculiser ses adversaires en leur faisant des petits ponts. Ta star, que tu vas prolonger pour quatre ans, si tu n’es pas capable de la recadrer après un match comme ça, s’énerve Rothen dans l’After. Il faut lui dire: ‘Tu veux rester avec nous? Alors tu dois faire plus d’efforts et mettre les joueurs autour de toi en lumière’. Est-ce qu’il va y arriver? Je ne pense pas, parce que le mal est profond et que les dirigeants vont toujours dans son sens. Il y a des choses qui se répètent, et ce n’est pas bon signe pour le Paris Saint-Germain.“