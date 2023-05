Rothen pas convaincu par la piste Bernardo Silva

Le PSG se dirige lentement vers la fin d’une saison compliquée sur tous les points. La direction prépare déjà le terrain pour le prochain mercato. Des échos annoncent le départ de Neymar ou encore de Lionel Messi. Le nom de Bernardo Silva circule pour remplacer un éventuel départ des deux premiers cités. Selon les informations des derniers jours, l’intérêt est réciproque entre les deux parties mais rien de bien concret pour le moment. Globalement, les supporters seraient ravis de voir le Portugais débarquer dans la capitale. Jérôme Rothen, lui, n’est pas emballé par cette piste et il explique pourquoi.

« Ils ne veulent pas Bernardo Silva pour la construction collective »

« Les choix ne sont pas faits par les bonnes personnes, estime-t-il sur le plateau de Rothen s’enflamme. Le président ou l’Emir n’est pas censé s’occuper de la construction d’une équipe. C’est juste l’image de marque. Ils ont envie de se faire kiffer. C’est leur argent. Ils décident de prendre des noms. Ils veulent Bernardo Silva, d’autant plus avec le match qu’il a fait hier (mercredi). Ce n’est pas un problème d’argent pour eux. Ils ne veulent pas Bernardo Silva pour la construction collective (…) Bernardo Silva ferait une connerie s’il vient juste pour des raisons financières et de cadre de vie, poursuit-il. Il y a aussi l’ambiance et la structure d’une équipe. Je suis persuadé que ce sera validé parce que c’est une star. Le nom suffit pour eux, ça fait briller la marque PSG »

À voir aussi : Evoqué au PSG, Bernardo Silva parle de son avenir