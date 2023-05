L’été du PSG risque d’être agité. Pour remplacer Lionel Messi, qui ne devrait pas prolonger, le PSG aurait comme cible numéro 1 Bernardo Silva. L’international portugais a évoqué son avenir à l’issue de la large victoire de Manchester City contre le Real Madrid.

Avec le départ acté de Lionel Messi du PSG, le club de la capitale aurait fait de Bernardo Silva sa priorité pour remplacer la Pulga. L’international portugais, encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City, aimerait changer d’air après six ans en Angleterre. Il serait intéressé par une venue au PSG, et des discussions auraient même été entamées entre les deux parties. Déjà dans le viseur des Rouge & Bleu la saison dernière, l’ancien monégasque avait même un accord avec les dirigeants parisiens mais était finalement resté à City. Hier soir, lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, il a éclaboussé de son talent en marquant les deux premiers buts du large succès de Manchester City contre le Real Madrid (4-0) qui permet aux Citizens de se qualifier pour la deuxième finale de Champions League de leur histoire.

A voir aussi : Tanzi : « Dans les destinations favorites de Bernardo Silva, le PSG est numéro 1 »

« Cet été, on verra ce qu’il va se passer »

Élu homme du match, le Portugais (28 ans) a été questionné après la rencontre sur son avenir et l’intérêt du PSG. Après six ans à Manchester, il pourrait se relancer dans un nouveau challenge, même s’il a encore deux ans de contrat avec le futur champion d’Angleterre. Et au moment de répondre, il a un peu botté en touche. « Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer« , confesse Bernardo Silva au micro de Canal Plus.