Les rumeurs se multiplient sur l’avenir de Mauricio Pochettino, qui est annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Énormément de médias internationaux ont partagé les envies d’ailleurs du technicien argentin du côté de l’Angleterre, et ce dernier n’a pas démenti ces bruits… Une situation qui exaspère le consultant pour RMC Sport, Jérôme Rothen.

« À un moment c’est bien de faire taire les rumeurs et dire ‘je suis heureux là’ mais il ne le dit jamais ! Il répète que son ambition c’est d’entraîner en Premier League. Comme on le voit, il est encore à l’hôtel à Paris et sa famille à Londres. Il y a des choses qui m’interpellent… Quand tu es entraîneur, tu as besoin de ta famille autour de toi, avoir ton cocon familial. À l’arrivée tu n’es pas de passage, tu as signé un contrat assez long et qui est en plus renouvelé ! On a l’impression qu’on revit ce que faisait Thomas Tuchel pendant un certain temps, répéter qu’ils ont été bons alors que ce n’est pas le cas, d’insister sur le résultat alors que les joueurs ne progressent pas, tu es indécis sur le recrutement, sans jamais être vraiment content…(…) C’est fatigant ! »