C’est un nouveau dossier, avec son lot de rebondissements, qui agitent les supporters parisiens depuis quelques jours. L’immense majorité de la presse anglaise et internationale annoncent que Mauricio Pochettino souhaiterait quitter le PSG dans les plus brefs délais et un nom revient pour le remplacer, celui de Zinedine Zidane. Petit point sur les dernières rumeurs de ces dossiers.

Tout d’abord commençons hier soir, avec ESPN qui déclare que le Paris Saint-Germain a pris contact avec Zinedine Zidane en cas d’un éventuel départ de Mauricio Pochettino. Le technicien française serait « le choix numéro 1 » et certaines sources affirment que le champion du monde serait intéressé par le poste au PSG s’il devient disponible. Le média rajoute que Pochettino n’aurait pas dit à sa direction sportive qu’il voulait partir et il n’aurait eu aucun contact avec Manchester United concernant une arrivée.

Des propos qui ne vont pas dans le sens du Daily Express et Daily Mirror, qui affirment tous les deux des discussions entre le clan du coach parisien et la direction mancunienne.

Pour le Daily Telegraph, les Red Devils font du forcing car ils sont conscients que « Poch' » ne serait pas pleinement heureux en France. Le Daily Mirror évoque même la somme de 12 M€ que devra payer le club anglais pour libérer le technicien argentin de son contrat.

Le Daily Record, par la voix de son journaliste Duncan Castles, écrit que le board de Manchester United a été encouragé par la rapidité avec laquelle Pochettino a signalé son intention de quitter le PSG. Man Un aurait entamé des négociations sur le rachat du contrat de Pochettino. Les Rouge & Bleu pourraient alors le laisser partir maintenant. La direction parisienne pourrait accepter un chèque de plusieurs millions d’euros pour se séparer de son entraineur. Mais concernant Zinedine Zidane rien n’est moins sur. En effet toujours selon leurs informations, l’ancien madrilène « privilégierait aujourd’hui » le banc de l’équipe de France.

Avec le retour de la Ligue des Champions et l’affiche contre Manchester City, ce dossier devrait (fort heureusement) se calmer, mais il est loin d’être terminé… Découvrez notre analyse de ces rumeurs et de ce dossier dans son ensemble ci-dessous (et abonnez-vous).