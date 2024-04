Psg Barcelone

Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions. Et les Parisiens voudront prendre une option sur la qualification avant le match retour dans une semaine.

Au Parc des Princes, le PSG aura à coeur de faire le travail et prendre une option avant le quart de finale retour à Barcelone le 16 avril prochain. Pour cela, le club parisien peut s’appuyer sur sa dynamique positive (27 matches sans défaite) et sur son amélioration dans le jeu depuis quelques temps. Invité à s’exprimer dans Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien Parisien, Jérôme Rothen, n’a pas envie de minimiser une potentielle qualification en demi-finales de la compétition.

« Une fois que la trêve était finie, on a commencé avec des articles négatifs sur l’ambiance dans le club »

« Oui, c’est un exploit de se qualifier en demi-finales de Ligue des champions. Le PSG reste un club jeune par rapport à ces grosses cylindrées. Il y a beaucoup d’histoires parmi les équipes quart de finalistes de Ligue des champions. Il ne faut pas minimiser une qualification en demi-finales de C1 quand même. On est un club français et les clubs français ont trop peu brillé sur la scène européenne, et encore plus en Ligue des champions. Alors oui, il y a eu des épopées mais c’est trop peu en termes d’histoire et t’as vite fait le tour. C’est pour cela qu’il ne faut pas minimiser l’importance de cette double confrontation. Moi, je trouve le PSG bien meilleur et en progression et ils m’ont agréablement surpris sur les dernières prestations. J’aime ce qu’ils mettent en place et j’espère encore être surpris de leur niveau parce qu’il va falloir passer un cap pour s’offrir la porte des demi-finales et ça serait fantastique. »

Jérôme Rothen a aussi exprimé son mécontentement sur le traitement médiatique en France à l’approche de ce grand rendez-vous européen. « C’est un climat global qu’on a en France, et je ne parle pas qu’avec le PSG. Une fois que la trêve était finie, on a commencé avec des articles négatifs sur l’ambiance dans le club. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’avec aussi peu d’histoires européennes, on arrive à faire du négatif à chaque fois. Alors oui, la remontada c’est l’histoire récente, mais alors pourquoi vous ne nous remontrez pas le but de Vincent Guérin à l’époque (en 1995). Pourquoi, vous ne nous parlez pas du triplé de Mbappé et de la dernière double confrontation où c’est le FC Barcelone qui s’était fait éliminer. Tout cela me dérange. »