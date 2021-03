Sélections – Mbappé et Kimpembe appelés avec la France

La semaine prochaine, le calendrier de certains joueurs du PSG sera occupé par les matches de sélection. Ce jeudi après-midi, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a communiqué sa liste des 26 joueurs pour les trois premières rencontres qualificatives à la Coupe du monde 2022. Sans surprise, les Parisiens – Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé – ont été convoqués pour ces matches. Prêté à Fulham par le PSG, Alphonse Areola fait son retour dans le groupe de l’EDF. Les anciens Parisiens, Mike Maignan, Lucas Digne, Adrien Rabiot et Kingsley Coman sont également présents. La France affrontera l’Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28 mars) et la Bosnie-Herzégovine (31 mars).

La liste des 26 Bleus

Gardiens (4) : Areola, Lloris, Maignan, Mandanda

: Areola, Lloris, Maignan, Mandanda Défenseurs (9) : Digne, Dubois, L.Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F.Mendy, Pavard, Varane, Zouma

: Digne, Dubois, L.Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F.Mendy, Pavard, Varane, Zouma Milieux (5) : Kanté, Ndombélé, Pogba, Rabiot, Sissoko,

: Kanté, Ndombélé, Pogba, Rabiot, Sissoko, Attaquants (8) : Ben Yedder, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé

Calendrier Equipe de France