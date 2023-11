Le PSG n’y arrive pas à l’extérieur en Ligue des Champions. Cette saison, il a perdu ses deux rencontres loin du Parc des Princes. Jérôme Rothen estime que le PSG va dans le mur à l’extérieur en C1.

Sur ces onze derniers matches à l’extérieur en Ligue des Champions, le PSG n’en a remporté que deux, Juventus et Maccabi Haïfa lors de la phase de poules de la saison dernière. Le club de la capitale a obtenu trois et été défait à six reprises. Un mal qui dure depuis de très nombreuses années. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué ce problème. Et pour lui, le PSG n’a pas le niveau lorsque que la pression est forte et qu’il est acculé sur le terrain loin du Parc des Princes.

« Ils vont dans le mur sur les matches à l’extérieur »

« Ils vont dans le mur sur les matches à l’extérieur. On a eu un premier test à Newcastle, un deuxième test à Milan, pour l’instant, ils n’arrivent pas à répondre aux grosses interrogations que l’on se pose en termes de niveau, de jeu, technique, tactique, physique, de densité, dans le rythme. Quand tu as des équipes qui mettent beaucoup de tempo dans un match, de volume et beaucoup de duels, et c’est le lot des grands matches, tu ne réponds pas présent. Ce PSG va dans le mur, oui, mais à eux de progresser. Mois, j’attendais des réponses par rapport à ce match de Newcastle. Les réponses, elles sont simples, c’est que pour l’instant, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau de la Ligue des champions, d’un match dur dans un stade mythique, avec un adversaire survolté, transcendé. Tu n’es pas au niveau.«

« Je pense que le PSG peut s’améliorer »

Malgré ça, Jérôme Rothen ne veut pas se montrer alarmiste. « Je pense que le PSG peut s’améliorer parce qu’il y a de la jeunesse dans l’effectif. Pour l’instant, je suis déçu du niveau de Ugarte quand ça s’élève, de Zaïre-Emery sur les matches à l’extérieur, de Vitinha. Déçu de l’apport de certains joueurs, comme Kylian Mbappé, des joueurs expérimentés qui sont là, avec le talent qu’ils ont, pour faire gagner ce genre de match ou ne pas le perdre, comme Marquinhos, ou Skriniar, par exemple, qui sont des hommes d’expériences. Je suis déçu de ce qu’ils amènent comme caractère dans l’équipe. […] J’espère que cette équipe va progresser sur ces rencontres-là. […] S’ils restent à ce niveau, il y aura plus qu’une claque et ils mettront en péril leur qualif en huitième de finale.«