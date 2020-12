Le PSG est-il meilleur, plus équilibré, plus efficace en 4-3-3, en 4-4-2, ou en 3-5-2 ? Quelle est la bonne formule globale et dans chaque ligne ? Aujourd’hui le débat est largement ouvert. Pour preuve, personne ne sait avec quelle animation le PSG jouera demain soir au Parc des Princes contre l’Olympique Lyonnais. Concernant l’entrejeu, Jérôme Rothen a une certitude, il faut y mettre Angel Di Maria en plus de Marco Verratti afin d’avoir une emprise technique. L’ancien joueur parisien devenu consultant l’a dit sur RMC, il le répète dans Le Parisien ce samedi.

“Au milieu, ça ne me dérange pas qu’on privilégie les techniciens aux gros durs. Dans ce registre, Verratti est indéboulonnable tant il rend les autres meilleurs. Comparé à Herrera, Gueye ou Paredes, c’est le jour et la nuit. Mais il lui faut un pendant, technique et qui va de l’avant, à gauche. Pour moi, ce ne peut être que Di Maria. Il doit rejouer au milieu. Il a le volume pour faire plus d’efforts et surtout, vu sa qualité de pied, on ne peut pas se passer de lui. Le poste de sentinelle serait pour Danilo, même si je ne suis pas extrêmement fan, il peut mettre un tampon quand il faut.”