Le PSG discute avec Raiola pour Pogba (Tuttosport)

Le PSG est au coeur de toutes les discussions depuis le début de ce mercato. Alors que Geogino Wijnaldum a signé officiellement, que Gianluigi Donnarumma devrait suivre le pas lundi prochain et que les discussions s’accélèrent pour Achraf Hakimi, le nom de Paul Pogba revient de plus en plus du côté des Rouge & Bleu. Alors que les médias RMC et Le Parisien ont commencé à évoquer l’intérêt du club de la capitale pour la “pioche”, les informations arrivent aussi du côté de l’Italie sur ce dossier.

En effet selon le quotidien Tuttosport, la Juventus Turin ferait de Locatelli sa priorité au milieu de terrain. Un temps évoqué chez la “Vieille Dame”, la piste Paul Pogba n’est plus d’actualité car le PSG et Mino Raiola discuterait de son cas. L’agent du joueur échange régulièrement avec Nasser Al Khelaifi sur le futur de la star de Manchester United et de l’équipe de France. Le média rajoute que les deux partis sont en “très bon termes” après l’arrivée (quasi) actée de Donnarumma à Paris.