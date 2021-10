Auteur d’un sans-faute en championnat avant ce week-end, le PSG a connu son premier revers de la saison face au Stade Rennais (0-2) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Après avoir manqué de nombreuses occasions, le PSG s’est fait punir juste avant la pause et au retour des vestiaires. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner un quatuor offensif Di María-Messi-Neymar-Mbappé. Mais pour Didier Roustan, il est évident qu’il manquait un milieu de terrain lors de ce match.

« Un vrai avertissement pour le PSG ? Je pense que ce qui va les aider, c’est que s’ils n’avaient pas compris que de jouer avec quatre attaquants ça crée beaucoup de problème dans le replacement, là maintenant je pense qu’ils le savent. Il manquait un milieu de terrain, c’est évident. On sait bien que dans ces quatre attaquants, il n’y en a pas beaucoup qui vont faire des efforts. Après le PSG, c’était un peu une illusion leurs 8 victoires sur 8. Si tu analyses les matches et les adversaires qui n’étaient pas spécialement fameux hors l’OL, c’était quand même très flatteur. En première période, ils ont eu 25 bonnes minutes où ils doivent marquer. Si tu mènes à la marque ce n’est pas le même match, mais ils ne le font pas. Rennes marque des buts aux moments importants. En deuxième mi-temps, le PSG ne joue plus en équipe », a déclaré Didier Roustan sur le plateau de l’Equipe du Soir. « Moi je trouve que c’est une équipe très vulnérable et qui a des baisses de régime. En passant de 3-0 contre Strasbourg à 3-2. Contre Brest, tu mènes de deux buts puis en face ils ont une balle de 2-2. C’est pour cela que je dis que c’est très trompeur. »