Le PSG s’est incliné pour la première fois cette saison en championnat après avoir enchaîné huit victoires d’affilées, ce qui représentait la deuxième meilleure entame de Ligue 1 de l’histoire du club. Les Rouge & Bleu n’avaient plus perdu depuis depuis le Trophée des Champions contre le LOSC en août dernier. Malgré de nombreuses occasions, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas réussi à marquer… Ni même à cadrer un tir !

Justement le coach argentin affiche un bilan contrasté depuis son arrivée au PSG. Entre désillusions en championnat et succès de prestige en Ligue des Champions, il est difficile d’émettre un jugement définitif sur le travail de l’entraineur parisien. Pourtant, Mauricio Pochettino affiche le deuxième ratio de défaites le plus élevé pour un coach du PSG depuis l’arrivée de QSI en juin 2011. Avec le chiffre de 19,6% de contre-performances, soit 9 défaites en 46 matches, l’ancien des Spurs de Tottenham est légèrement devancé par Antoine Kombouaré (21,4% entre mai 2009 et décembre 2011) mais est loin de ses prédécesseurs comme Thomas Tuchel (14,96% entre juin 2018 et décembre 2020), Carlo Ancelotti (11,69% entre décembre 2011 et mai 2013), Unai Emery (10,53% juin 2016 et mai 2018) et Laurent Blanc (9,25% entre juin 2013 et juin 2016).