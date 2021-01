Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino en tant que nouvel entraîneur du PSG, certaines rumeurs refont surface dans la rubrique mercato des Rouge et Bleu. Et depuis de nombreux jours, les noms de Christian Eriksen (28 ans/sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Inter) et de Dele Alli (24 ans/sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham) reviennent avec insistance. Deux joueurs qui ont notamment rayonné avec Mauricio Pochettino à Tottenham (2014-2019). Mais selon les informations du journaliste de la chaîne Téléfoot, Simone Rovera, le nouvel entraîneur du PSG s’intéresserait davantage à une arrivée de l’international anglais, qui joue très peu avec le Tottenham de José Mourinho (11 matches disputés toutes compétitions confondues, 407 minutes).

“Evidemment que l’arrivée de Mauricio Pochettino amène autour de lui beaucoup de rumeurs, d’indiscrétions et d’idées surtout liées à Tottenham. En Italie, on parle beaucoup d’Eriksen comme une piste. Mais selon nos informations, ce n’est pas le Danois qui est suivi par Pochettino mais plutôt Dele Alli. Il est en situation compliquée avec Tottenham et José Mourinho. C’est le joueur qu’il voudrait faire venir”, a exposé Simone Rovera sur la chaîne Téléfoot. “Il faudra aussi gérer les sorties. Pochettino n’a pas donné d’indication. Il y a des joueurs qui sont un peu plus rentables au PSG. Je pense à Idrissa Gueye (31 ans/juin 2023) et Thilo Kehrer (24 ans/juin 2023). On verra s’il y aura des offres pour ces joueurs. Donc on verra si ce sera vraiment Dele Alli. Pour l’instant c’est le joueur suivi par Pochettino et qu’il voudrait ramener à Paris.”