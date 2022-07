Cette semaine, c’est l’ancien titi parisien Rudy Haddad qui s’est confié aux médias du club. Joueur du PSG de 1998 à 200 puis de 2001 à 2007, le natif de Paris (75) a disputé avec les Rouge & Bleu 12 matchs dans l’élite. Le milieu de terrain s’est dans un premier temps remémoré son arrivée plutôt médiatisée à 12 ans au Paris Saint-Germain.

« Etant donné que quelques clubs européens de grande renommée s’étaient montrés intéressés pour m’accueillir, mon nom est apparu dans les médias français. C’était l’année du Mondial en France, ainsi le football des jeunes était davantage mis en avant. Comme tout gamin né à Paris, mon rêve était de porter un jour le maillot Rouge & Bleu. Le Paris Saint-Germain via son recruteur Jean-Pierre Dogliani s’est montré le plus convaincant. Suite aux différents articles parus dans les journaux, il est vrai que j’ai constaté un effet de curiosité à mon encontre, surtout lors des matches du week-end. Toutefois, je n’ai jamais ressenti un gros poids sur mes épaules car j’étais surtout très motivé pour prendre du plaisir sur le terrain et remporter des victoires avec mes copains« .

Rudy Haddad, originaire de la région parisienne, s’est ensuite confié sur ses premiers pas sur la pelouse du Parc des Princes : « C’est vrai ! Le club m’avait invité pour disputer la Danone Cup en 1997. J’avais réalisé un bon tournoi, à l’issue duquel j’ai intégré l’Association du Paris Saint-Germain. J’étais passé du stade des Lilas à cette enceinte de 50 000 places ! Imaginez mon sentiment en foulant cette mythique pelouse, habillé en Rouge & Bleu. Indescriptible ! C’est le terrain où mon idole David Ginola avait envoyé un missile dans le but du Real Madrid …« .

« Je serais toujours reconnaissant envers le club »

Rudy Haddad a passé une bonne partie de sa carrière avec son club formateur, ce qui lui permet de garder de bons souvenirs de sa période de formation au PSG : « J’ai joué au Paris Saint-Germain de mes 12 ans jusqu’à mes 22 ans. Dix ans dans une vie, ce n’est pas rien ! Même si on peut toujours faire mieux, je n’ai aucun regret. Beaucoup d’observateurs me voyaient comme le petit surdoué et affirment que j’aurais pu faire mieux. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte au début d’une carrière. De l’extérieur, on ne peut pas tout voir ou tout savoir. Une chose est certaine, j’ai toujours donné le meilleur de moi-même sous le maillot Rouge & Bleu. J’y étais comme chez moi, je m’y sentais vraiment bien. Les gens qui font le club, comme les kinés ou bien les intendants pour ne citer qu’eux, sont de très bonnes personnes. Plus que les victoires sur le terrain, c’est le cadre de vie qui m’a véritablement marqué. J’y ai grandi en toute confiance, car on m’y a transmis de belles valeurs. Rien que pour ça, je serai toujours reconnaissant envers le club« .

psg.fr

Le conseil de Rudy Haddad aux titis parisiens

Lui qui a expérimenté les catégories jeunes du PSG entre 1998 et 2000 puis de 2001 à 2004 ne se prive pas de partager ses conseils pour les titis parisiens : « Il faut savoir se montrer patient. Tous les titis ont forcément de grandes qualités, sinon ils ne seraient pas au Paris Saint-Germain. On ne peut pas prendre la place du jour au lendemain d’un joueur au statut International. Ca se fait dans le temps, en saisissant les opportunités qui peuvent se présenter. Ca passe déjà par de bonnes prestations lors des matches en jeunes puis lors des entraînements réalisés avec le groupe professionnel. Il faut se montrer respectueux envers les anciens et être attentif à leur façon de faire. C’est un apprentissage quotidien sur et en dehors du terrain. Ils auront tous leur chance à un moment donné, il faudra savoir la saisir« .

Supporter du PSG pour la vie

Rudy Haddad a quitté le Paris Saint-Germain en 2007 afin de rejoindre le Maccabi Tel-Aviv, mais reste un fidèle supporter du club : « Je suis un très grand supporter du club et je le resterai pour la vie ! Quand j’ai la possibilité de me rendre au Parc des Princes, je vais encourager l’équipe. Je regarde tous les matches du Paris Saint-Germain à la télévision, même les plus petites affiches. Le club est entré dans une autre galaxie, que cela soit avec la rénovation du stade, la qualité de la pelouse ou bien le niveau de jeu pratiqué. Ca doit être kiffant de jouer dans cette équipe ! Cela me fait énormément plaisir de voir où en est le club aujourd’hui« .

L’actualité de Rudy Haddad

« J’ai rejoint un tout autre monde, celui des énergies renouvelables. Je suis très épanoui, ma nouvelle vie me plaît. L’avantage est que j’ai plus de temps libre pour profiter des miens. Je suis papa de quatre enfants et nous vivons à Paris. Je suis toujours autant amoureux du football. J’occupe le poste d’entraîneur-joueur d’une équipe qui évolue le dimanche matin, le Maccabi Paris. C’est ma petite dose hebdomadaire de ballon rond dont j’ai besoin. A la fin de ma carrière, j’aurais bien aimé intégrer un centre de Formation pour encadrer les jeunes, mais je n’ai pas eu cette possibilité. Bien évidemment quand on a connu le haut niveau, on aspire y goûter de nouveau. La priorité du moment était surtout de bien consolider les bases de mon foyer. Je compte passer mes diplômes, car je prends énormément de plaisir à diriger une séance d’entraînement. On verra bien de quoi sera fait l’avenir !« .