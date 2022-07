Cet été, que ce soit au sein de la section masculine ou féminine, un enjeu de taille attendait le PSG au rayon des prolongations. En effet, Kylian Mbappé et Marie-Antoinette Katoto étaient en fin de bail le 30 juin. Deux dossiers rondement menés puisque les deux ont décidé de parapher un nouveau contrat en rouge et bleu. Ce jour, le club de la capitale a annoncé une toute nouvelle signature. Si celle-ci est moins prestigieuse que les deux précédemment citées, elle reste tout de même importante puisque la titi, Océane Hurtré, a choisi de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Océane Hurtré jusqu’en juin 2025

C’est le PSG qui vient de l’annoncer via un communiqué officiel. L’attaquante de 18 ans est désormais liée à son club jusqu’en juin 2025 : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Océane Hurtré. L’attaquante, issue de la formation parisienne, s’engage avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2025. Océane Hurtré a débuté au Paris Saint-Germain à l’âge de 6 ans, avant de rejoindre l’AS Poissy en 2013 puis l’Olympique Lyonnais en 2017. Une saison plus tard, elle a effectué son retour au sein du club de la capitale et intégré le centre de formation Rouge & bleu. Membre de l’équipe U19 du Club, la « Titi » a connu ses premières apparitions dans le groupe professionnel lors de la saison 2020-2021. (…) Le Paris Saint-Germain félicite Océane pour son premier contrat professionnel et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière sous le maillot Rouge et Bleu », peut-on notamment lire sur le communiqué publié sur le site officiel parisien.

Pour sa part, Océane Hurtré s’est dit très heureuse : « C’est une fierté de signer dans mon club formateur. C’est une fierté de pouvoir signer mon premier contrat ici, au Paris Saint-Germain. J’espère que c’est le début d’une grande aventure. Mes objectifs ? De jouer, de défendre les couleurs du club et de remporter aussi beaucoup de titres. La première Champions League et beaucoup d’autres ! On prendra tout. Tous les trophées que l’on peut prendre, on les prendra. »