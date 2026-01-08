Ruiz : « Nous ne travaillons pas les pénalties »

Ce jeudi soir, le PSG s’est imposé contre Marseille lors de la séance de tirs au but au Trophée des champions. Un exercice que le PSG ne travaille pas forcément, comme l’a expliqué Fabian Ruiz.

Le PSG affrontait Marseille ce jeudi soir dans le cadre du Trophée des champions. Dans un match complètement dingue, ce sont les joueurs de Luis Enrique qui se sont imposés lors de la séance de tirs au but. Les tireurs, Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué, ont été parfaits, alors que Lucas Chevalier a brillé dans ses buts avec deux parades. C’est la cinquième séance de tirs au but remportée par le PSG sur ses cinq dernières. Malgré cette réussite, le club de la capitale travaille très peu cet exercice, assure Fabian Ruiz.

« Nous avons des grands gardiens qui nous permettent de gagner »

« Nous connaissons la grande qualité de Lucas, il l’a déjà démontré. Et nous lui faisons confiance. Et c’est pareil pour Mocha (Matvey Safonov, NDLR) et Renato et tous les gardiens que nous avons. Lucas le mérite, c’est un mec incroyable qui travaille énormément. Je suis content de son match qui nous offre ce trophée. Et maintenant, nous allons pouvoir le fêter, salue le numéro 8 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. La séance de tirs au but ? Oui, c’est vrai que nous ne travaillons pas les penalties même si parfois certains joueurs restent avec les gardiens. Ce n’est pas quelque chose que nous travaillons énormément, mais nous avons des grands gardiens qui nous permettent de gagner cette séance avec les tireurs qui ont marqué aussi. J’espère que nous pourrons encore gagner. Et si cela doit passer par les tirs au but, ça me va aussi. Nous confierons ça dans les mains de nos gardiens qui nous ont déjà offert des trophées. »





