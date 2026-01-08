Zaïre-Emery : « Ça montre la force qu’a cette équipe »

Lors de la victoire du PSG lors du Trophée des champions contre Marseille (2-2, 4 t.a.b à 1), Warren Zaïre-Emery a encore brillé. Le titi a évoqué un match dingue.

Pour remporter son premier trophée de l’année 2025, le PSG a dû batailler avec l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions du côté du Koweït. Les Parisiens sont passés par toutes les émotions. Après avoir ouvert le score grâce à Ousmane Dembélé, le PSG a vu Marseille égaliser à un quart d’heure de la fin avant de voir son adversaire prendre l’avantage dans les cinq dernières minutes. Mais le supersub Gonçalo Ramos a marqué dans les dernières secondes du match pour envoyer les deux équipes dans une séance de tirs au but. Dans cette dernière, le PSG a brillé avec quatre tentatives transformées (Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué) alors que Lucas Chevalier a stoppé deux tentatives marseillaises.

« Cette victoire elle est pour nos supporters »

Au moment d’évoquer ce nouveau trophée remporté par le PSG, Warren Zaïre-Emery, encore auteur d’une très belle prestation dans le couloir droit de la défense parisienne, a souligné la force mentale de son équipe pour inscrire à son palmarès ce Trophée des champions 2025. « C’est un scénario dingue, mais ça montre la force qu’a cette équipe et la mentalité qu’on a de ne jamais rien lâcher. Cette victoire, elle est pour nos supporters, allez Paris ! », lance Warren Zaïre-Emery au micro de PSG TV.